// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Паралимпийские игры стартовали: Знаменосцем Армении был лыжник Стасик Назарян

Паралимпийские игры стартовали: Знаменосцем Армении был лыжник Стасик Назарян
10 марта 2018 - 13:34 AMT

PanARMENIAN.Net - 9 марта в Пхенчхане церемонией открытия стартовали зимние Паралимпийские игры.

На параде открытия знаменосцем Армении был лыжник Стасик Назарян, сообщает пресс-служба НОКА.

На зимних Паралимпийских играх впервые имеют своих представителей Грузия (2 участника), Северная Корея (2) и Таджикистан (1).

В сообщении, распространенном Международным олимпийским комитетом, отмечается, что Игры станут рекордными в плане количества участников. В шести видах спорта выступят 567 спортсменов из 48 стран.

 Самое значимое
Юра Мовсисян покинул «Реал Солт-Лейк»Юра Мовсисян покинул «Реал Солт-Лейк»
В 2017 году Мовсисян лишился места в стартовом составе и выразил недовольство главному тренеру команды Майку Петке из-за отсутствия игрового времени
Хаманн: Мхитарян может стать одним из лучших игроков «Арсенала»Хаманн: Мхитарян может стать одним из лучших игроков «Арсенала»
«Если Мхитарян наберет оптимальную форму, люди удивятся, насколько он хорош»,- сказал Хаманн
Карен Хачанов выиграл второй турнир АТР в карьереКарен Хачанов выиграл второй турнир АТР в карьере
В финале турнира в Марселе девятый сеяный Хачанов в трех сетах обыграл третью ракетку соревнований француза Люка Пуи со счетом 7:5, 3:6, 7:5
Микаел Микаелян - 83-й на Олимпиаде в ПхенчханеМикаел Микаелян - 83-й на Олимпиаде в Пхенчхане
Микаелян с результатом 39:01.4 занял 83-е место. Олимпийским чемпионом стал швейцарец Дарья Колонья (33:43.9)
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Мхитарян стал одной из причин перехода Обамеянга в «Арсенал»
Тарасова назвала фигуристку Медведеву великим гением
Pixar снимет мультфильм про «Барселону»
Моуринью: Думаю, это последний сезон Ибрагимовича в МЮ
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Джазовая певица Татевик Оганесян даст концерт в Ереване Концерт состоится 27 мая в большом концертном зале им. Арама Хачатуряна
Ураган в Грузии стал причиной разрушения домов, наводнений, оползней По данным службы в результате ветра в Тбилиси за пять часов были повреждены 68 деревьев, семь столбов освещения, шесть автомобилей, шесть рекламных билбордов и пять центральных газовых труб
Представлен официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 (видео) Композиция станет официальным гимном чемпионата мира 2018 года по футболу
СМИ: Курды уничтожили 313 боевиков и турецких солдат в ходе обороны Африна Отряды «Сил народной самообороны» (СНС) вывели из строя несколько единиц бронетехники противника