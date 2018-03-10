Паралимпийские игры стартовали: Знаменосцем Армении был лыжник Стасик Назарян
10 марта 2018 - 13:34 AMT
PanARMENIAN.Net - 9 марта в Пхенчхане церемонией открытия стартовали зимние Паралимпийские игры.
На параде открытия знаменосцем Армении был лыжник Стасик Назарян, сообщает пресс-служба НОКА.
На зимних Паралимпийских играх впервые имеют своих представителей Грузия (2 участника), Северная Корея (2) и Таджикистан (1).
В сообщении, распространенном Международным олимпийским комитетом, отмечается, что Игры станут рекордными в плане количества участников. В шести видах спорта выступят 567 спортсменов из 48 стран.
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