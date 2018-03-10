Ураган в Грузии стал причиной разрушения домов, наводнений, оползней

PanARMENIAN.Net - Из-за сильного ветра в Тбилиси 9 марта повреждено 54 дома. Об этом говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

По данным службы в результате ветра в Тбилиси за пять часов были повреждены 68 деревьев, семь столбов освещения, шесть автомобилей, шесть рекламных билбордов и пять центральных газовых труб. От ветра пострадали и жители регионов. В Шида Картли и Аджарии повреждены крыши домов. В регионе Имерети в селе Саджавахо в результате дождя сошел оползень и обвалилась часть проезжей части автомобильной дороги, пишет Sputnik-Грузия.

В регионе Самегрело – Земо Сванети в селе Лахамула в районе Местия сошла лавина и перекрыла дорогу, а в городе Мартвили вышла из берегов река и затопила ближайшую территорию. Наводнение также и в регионе Мцхета-Мтианети, где вышла из берегов река Кура и повредила один из жилых домов на берегу.

Всего в Службу 112 поступило за указанное время 254 звонка, из них 166 из Тбилиси.

Ранее мэрия Тбилиси также призвала население проявить больше осторожности и в случае сильного ветра не останавливаться рядом с деревьями, легкими конструкциями и стройками. Строительные компании призвали к большей бдительности как в вопросах трудовой, так и строительной безопасности.