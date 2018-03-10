Ураган в Грузии стал причиной разрушения домов, наводнений, оползней
10 марта 2018 - 15:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Из-за сильного ветра в Тбилиси 9 марта повреждено 54 дома. Об этом говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
По данным службы в результате ветра в Тбилиси за пять часов были повреждены 68 деревьев, семь столбов освещения, шесть автомобилей, шесть рекламных билбордов и пять центральных газовых труб. От ветра пострадали и жители регионов. В Шида Картли и Аджарии повреждены крыши домов. В регионе Имерети в селе Саджавахо в результате дождя сошел оползень и обвалилась часть проезжей части автомобильной дороги, пишет Sputnik-Грузия.
В регионе Самегрело – Земо Сванети в селе Лахамула в районе Местия сошла лавина и перекрыла дорогу, а в городе Мартвили вышла из берегов река и затопила ближайшую территорию. Наводнение также и в регионе Мцхета-Мтианети, где вышла из берегов река Кура и повредила один из жилых домов на берегу.
Всего в Службу 112 поступило за указанное время 254 звонка, из них 166 из Тбилиси.
Ранее мэрия Тбилиси также призвала население проявить больше осторожности и в случае сильного ветра не останавливаться рядом с деревьями, легкими конструкциями и стройками. Строительные компании призвали к большей бдительности как в вопросах трудовой, так и строительной безопасности.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Джазовая певица Татевик Оганесян даст концерт в Ереване Концерт состоится 27 мая в большом концертном зале им. Арама Хачатуряна
Паралимпийские игры стартовали: Знаменосцем Армении был лыжник Стасик Назарян На зимних Паралимпийских играх впервые имеют своих представителей Грузия (2 участника), Северная Корея (2) и Таджикистан (1)
МОТ: В Армении уровень женской безработицы самый высокий на постсоветском пространстве Согласно данным МОТ, в 2018 году в Армении 17,3% женщин в возрасте от 25 лет безработны
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим прекращения огня в Карабахе около 220 раз Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий и продолжали уверенно выполнять поставленную боевую задачу