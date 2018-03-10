Джазовая певица Татевик Оганесян даст концерт в Ереване
10 марта 2018 - 15:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирно известная джазовая певица армянского происхождения Татевик Оганесян выступит с концертом в Ереване.
Концерт «Леди Джаз» состоится 27 мая в большом концертном зале им. Арама Хачатуряна. Билеты уже в продаже.
Состав ансамбля: Татевик Оганесян – вокал, Боб Албанезе – рояль, Джо Фитцджеральд – контрабас, Дэвид Мид – ударные.
«Элла из Еревана» или «Леди Джаз Советского союза» - так, и не иначе, называли Татевик Оганесян, стремительно взлетевшую на джазовую сцену тогда еще Советского союза в конце 1980-х. Ее появление стало впечатляющим не только для музыкантов и зрителей Советского союза: вскоре ее второй родиной стала родина джаза – США, где, по словам Оганесян, «быть джазовым музыкантом – уже вызов». Однако Татевик вызов и приняла, и доказала – быть звездой на родине джаза для нее задача с успехом выполнимая.
С тех пор она разделяла одну сцену с гигантами мирового джаза – Майлзом Дэвисом, Рэем Чарльзом, Оскаром Питерсоном, Бетти Картер и Кармен Макрай. Джазовая критика была покорена ее чувствительным, филигранным подходом к джазовой импровизации, а мировая аудитория была загипнотизирована деликатным и точным воспроизведением самого духа песен Эллингтона, Гершвина, Паркера, Жобима и других.
2 июня певица даст концерт в Москве.
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