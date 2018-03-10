Левон Аронян примет участие в Grand Chess Tour

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян примет участие в шахматном турнире Grand Chess Tour. Организаторы шахматной серии Grand Chess Tour назвали состав участников турнира в 2018 году.

Помимо Ароняна, контракты с организаторами подписали Вишванатан Ананд (Индия), Фабиано Каруана (США), Александр Грищук (Россия), Сергей Карякин (Россия), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Хикару Накамура (США), Уэсли Со (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция), пишет Championat.com.

От участия в Grand Chess Tour отказались действующий чемпион мира Магнус Карлсен и 14-й чемпион мира Владимир Крамник. Из-за отказа Карлсена и Крамника приглашение получил Карякин.

Еще один гроссмейстер будет играть по приглашению от организаторов отдельных турниров. В данный момент «уайлд-кард» получили Крамник (Париж) и голландец Аниш Гири (Лёвен).

В Grand Chess Tour в 2018 году будут турниры в Лёвене (Бельгия), Париже (Франция), Сент-Луисе (США) и Лондоне (Англия).