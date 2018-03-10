Маск представил подземный скоростной электробус
10 марта 2018 - 16:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Бизнесмен, владелец Space X и основной акционер Tesla Илон Маск показал концепт подземного электробуса.
Разработкой нового городского общественного транспорта занимается еще одна компания Маска The Boring Company. Предполагается, что электробус будет двигаться в тоннелях под землей со скоростью до 150 миль в час (241 километр в час). Маск пояснил, что машина будет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами, пишет Lenta.ru.
По словам бизнесмена, подземный электробус будет отличаться от метро. Проект The Boring Company предполагает строительство тысяч маленьких станций размером примерно с одно парковочное место, в то время как прокладка линий метро требует возведения больших платформ, но в меньших количествах.
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