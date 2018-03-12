В Армении дороги в основном проходимы
12 марта 2018 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - 12 марта по положению на 10:00 часов в Армении автодороги в основном проходимы.Об том сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Труднопроходимa автодорога Сотк-Карвачар. На ней образовался гололед.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовиков.
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