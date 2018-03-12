Армянский священник раскрыл тайну Благодатного огня и разругался с коптским коллегой
12 марта 2018 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Священник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию в Иерусалиме, разругался с представителем коптской церкви по вопросу схождения Благодатного огня. Инцидент произошел в ходе съемки передачи «Хадашот 2» на телеканале Israel Television News Company.
Находясь в Кувуклии (часовня, где находится Священное ложе Спасителя — ред.), Агоян заявил, что трижды наблюдал, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в Благодатном огне нет, пишет Lenta.ru со ссылкой на Israel Info.
«Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — пояснил священнослужитель.
Это утверждение возмутило присутствовавшего при съемке копта. «Извините меня, но он лжет. Остановите съемку, — потребовал священник. — Огонь сходит с неба и патриарх выносит его и делится им с окружающими».
В ответ на это Агоян ввернул, что копты не присутствуют при схождении Благодатного огня.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Каждый год в канун Пасхи он сходит на свечи и лампаду Патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
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