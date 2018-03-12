Армения - в списке 50 самых дешевых для проживания стран мира

PanARMENIAN.Net - Американский финансовый портал GOBankingRates, провел исследование, в котором были определены самые дешевые для проживания страны мира.

Всего были сравнены 115 государств по пяти основным показателям: индекс покупательной способности, цена аренды жилья, цены на продукты питания, индекс стоимости товары и услуги, а также цены в барах и ресторанах.

Так, Армения занимает в списке 34-е место. Соседняя Грузия занимает в рейтинге 16-е место, Азербайджан - 35-е.

Самыми дешевыми для проживания были признаны страны Южной Азии. Первое место в рейтинге заняла Индия, на втором месте – Саудовская Авария, на третьем – Пакистан. В первую десятку также попали Тунис, Замбия, Украина, Мексика, Египет, Бангладеш и Македония.

Из числа постсоветских государств в рейтинг вошли также Молдавия (19), Белоруссия (27) и Казахстан (31).

Авторы исследования отмечают, что пятнадцать из 50 самых дешевых для проживания стран находятся в Европе. В основном это республики бывшего СССР, стран Варшавского договора и государства на территории бывшей Югославии.