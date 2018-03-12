Глава МИД Армении с официальным визитом отправится в Швецию
12 марта 2018 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - По приглашению министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 12-13 марта с официальным визитом отбудет в Стокгольм. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
В ходе визита намечены встречи Налбандяна с высокопоставленными представителями исполнительной и законодательной властей Швеции.
В Стокгольме глава армянского внешнеполитического ведомства встретится с ведущими аналитиками и экспертами Швеции.
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