Аронян сыграл вничью на втором туре шахматного турнира претендентов в Берлине
12 марта 2018 - 11:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Второй тур шахматного турнира претендентов в Берлине в отличие от первого получился достаточно мирным – три ничьи в четырех партиях.
Армянский гроссмейстер Левон Аронян также сыграл вничью с представителем АзербайджанаШахрияром Мамедъяровым, сообщает пресс-служба НОКА.
Результаты второго тура: Александр Грищук – Уэсли Со 1:0, Шахрияр Мамедъяров – Аронян, Дин Лижэнь – Фабиано Каруана, Владимир Крамник – Сергей Карякин – ничьи.
В третьем туре 12 марта встречаются Аронян – Крамник, Каруана – Мамедьяров, Карякин – Грищук, Со – Дин Лижэнь.
Состав участников турнира: Левон Аронян (Армения), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Владимир Крамник (Россия), Уэсли Со (США), Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь (Китай), Александр Грищук (Россия), Сергей Карякин (Россия).
Победитель двухкругового состязания 8 гроссмейстеров получит право сыграть матч за шахматную корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном (Норвегия).
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