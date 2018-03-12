Премьер Армении встретится в Ливане с высшим руководством страны

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян 12 марта с двухдневным официальным визитом отправится в Ливан. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

В рамках визита Карапетян встретится с высшим руководством Ливана - президентом Мишелем Ауном, премьер-министром Саадом Харири, спикером парламента Набихом Берри.

Запланированы также встречи премьер-министра Армении с представителями бизнеса Ливана и армянской общины.

По приглашению президента Армении Сержа Саргсяна 21 февраля с официальным визитом в РА прибыл президент Республики Ливан Мишель Аун. В рамках визита он встретился с высшим руководством РА – с президентом, председателем Национального Собрания Ара Баблояном, премьер-министром Кареном Карапетяном.