Маск хочет впервые испытать корабль для полета на Марс в 2019 году
12 марта 2018 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава компании SpaceX Илон Маск рассчитывает на то, что первый полет нового корабля, предназначенного для освоения Марса, состоится в первом полугодии 2019 года. Об этом Маск сообщил на ежегодной ярмарке технологий SXSW в Остине (штат Техас).
«Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль, который будет готов к кратким полетам к концу первой половины следующего года», - заявил предпринимател. Маск при этом отметил, что ему не всегда удается выдерживать заявленные сроки воплощения своих проектов, пишет ТАСС со ссылкой на CNBC.
В этом случае глава компании не скрывал, что рассчитывает «на общую поддержку, вдохновение и добрую волю» со стороны американских предпринимателей и широкой общественности.
«Я считаю, что, как только мы построим его (корабль), то получим наглядное подтверждение того, что этим путем смогут последовать другие компании и страны. Они пока не считают это возможным, но если нам это удастся, то они вступят в игру», - заметил Маск.
Ранее он поставил целью начать программу колонизации Марса в 2022 году. Для этого разрабатывается ракета-носитель BFR высотой 106 м, диаметром 9 м, с полезной нагрузкой до 150 тонн. Она будет способна вывести в космос межпланетный космический корабль длиной 48 м, в котором предполагается оборудовать 40 кабин для астронавтов. Одной из главных отличительных черт BFR станет возможность использовать ее многократно для существенного снижения затрат.
В сентябре 2017 года, выступая на Международном конгрессе по астронавтике в Австралии, Маск подчеркнул, что новая ракетная технология его компании в будущем может успешно использоваться не только для космических полетов, но и как транспортное средство на Земле. Длительность полета из одной точки нашей планеты до любой другой не будет превышать одного часа.
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