МИД РА: Азербайджан нарушил обязательства перед ОБСЕ, начав военные учения без предупреждения

PanARMENIAN.Net - Азербайджан нарушил обязательства перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, начав военные учения без предварительного уведомления государств-участников ОБСЕ. Об этом написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в своем микроблоге в Twitter.

«Азербайджан начал военные учения (самое многолюдное мероприятие президентский предвыборной кампании), не предупредив о них страны-члены ОБСЕ и грубо нарушив обязательства перед Организацией»,- отметил пресс-секретарь.

В Азербайджане с 12 по 17 марта прходят широкомасштабные учения с участием различных видов войск, объединений и соединений азербайджанской армии. В учениях принимают участие до 25.000 личного состава военнослужащих, до 250-и единиц танков и другой бронетехники, до 1000-и ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50-и единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения