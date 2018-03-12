Россию на «Евровидении» представит Юлия Самойлова (видео)
12 марта 2018 - 12:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Певица Юлия Самойлова представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2018». На конкурсе она выступит с песней I Won't Break.
«Евровидение — это то, о чем мы мечтали всей семьей. Здорово, что мечты сбываются», — поделилась певица, пишет РИА Новости.
Над новым произведением для Самойловой работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Именно эта команда авторов создала Flame Is Burning, которую певица собиралась исполнить на конкурсе в 2017 году. Официальное видео снял режиссер Алексей Голубев, который также станет постановщиком конкурсного номера Самойловой в Лиссабоне.
Конкурс пройдет в Лиссабоне 8-12 мая.
«Евровидение-2017» прошло в Киеве. Россию на конкурсе должна была представить Самойлова, однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за концертов в Крыму.
Европейский вещательный союз предлагал России транслировать песенное соревнование через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным показывать конкурс.
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