Азербайджанский кикбоксер о бое с Григоряном: Наша война не коснется политики
12 марта 2018 - 12:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджанский кикбоксер Алим Набиев, не так давно ставший обязательным претендентом на пояс Glory, поделился своими ожиданиями о намечающемся поединке против действующего чемпиона организации армянина Арута Григоряна.
Во время соревнований по кикбоксингу Glory в феврале армянский спортсмен Арут Григорян завоевал титул чемпиона мира, одержав победу над своим соперником в первом же раунде. Соперником Григоряна был кикбоксер из Нидерландов Муртель Гронарт. Армянин нокаутировал своего оппонента за минуту и 50 секунд. Григорян стал чемпионом мира в среднем весе.
По словам Набиева, предстоящий поединокне коснется политики, а будет только на ринге, пишет «Чемпионат».
«Знаю, что многие воспринимают этот бой как противостояние Азербайджана с Арменией, но хочу сказать сразу: «спорт вне политики». Да, между нами будет война, но она будет в ринге и коснётся только нас. Прошу подойти с пониманием и не затрагивать больше этой темы. Я тренируюсь в клубе Vityaz Fight, где много ребят различных национальностей, но все друг с другом ладят: азербайджанцы с армянами, русские с украинцами, осетины с грузинами. Наша команда живёт по принципу, что все мы обычные спортсмены и каждый из нас представляет свой флаг, а политики разберутся без нас», — заявил Набиев.
12 мая Набиев проведет титульный бой с действующим чемпионом промоушена в этом дивизионе Арутом Григоряном. Этот бой пройдет в рамках Glory 53 в Лилле.
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