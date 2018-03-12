Диабетикам, больным раком и плохо видящим иностранцам запретили постоянно жить в Кувейте
12 марта 2018 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Приезжающие в Кувейт на работу иностранцы, страдающие от рака, диабета и ряда других незаразных болезней, больше не смогут получить вид на жительство.
В целом кувейтский Минздрав определил 22 заболевания, которые теперь не дают право на постоянное проживание в стране. Среди них в том числе почечная недостаточность, проблемы со зрением, высокое кровяное давление, диарея. Уже имеющие вид на жительство при выявлении этих заболеваний депортироваться не будут, пишет Lenta.ru со ссылкой на Al Arabiya.
Как отмечается, новые меры направлены на сокращение расходов на здравоохранение, а также обеспечение прибытия в страну работоспособных эмигрантов, пишет Stepfeed. В Минздраве пояснили, что он также якобы соответствует принятому еще в 2001 году решению Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Ранее Кувейт запрещал въезд или выезд людей из страны в соответствии с международными законами. Это относилось к болеющим СПИДом, герпесом, гепатитами B и С, малярией, проказой, сифилисом, туберкулезом и гонореей. Однако это первый случай, когда страна запрещает прибытие людям с неинфекционными заболеваниями.
Издание отмечает, что осенью 2017 года Кувейт впервые за два десятилетия увеличил цены на медицинское обслуживание для эмигрантов. Это произошло после заявлений ряда парламентариев, утверждающих, что государства Персидского залива из-за снижающихся нефтяных доходов больше не могут себе позволить предоставлять медпомощь по низким ценам или вообще бесплатно. Они также отмечали, что в стране, на 70 процентов состоящей из мигрантов, такие меры помогут снизить нагрузку на сферу здравоохранения.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Президент ПСЖ попытается убедить Неймара остаться Катарец вместе со спортивным директором клуба Антеру Энрике в ближайшее время отправятся в Бразилию, чтобы навестить игрока, восстанавливающегося после операции, и поговорить с ним
Азербайджанский кикбоксер о бое с Григоряном: Наша война не коснется политики По его словам, предстоящий поединок не коснется политики, а будет только на ринге
Россию на «Евровидении» представит Юлия Самойлова (видео) Над новым произведением для Самойловой работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн
МИД РА: Азербайджан нарушил обязательства перед ОБСЕ, начав военные учения без предупреждения «Азербайджан начал военные учения, не предупредив о них страны-члены ОБСЕ и грубо нарушив обязательства перед Организацией»,- отметил пресс-секретарь.