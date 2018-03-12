Дженнифер Лоуренс открыла почту на Mail.ru и ответила на вопрос пользователя в «Ответах»
12 марта 2018 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Обладательница «Оскара» Дженнифер Лоуренс во время выпуска шоу Actually Me («Настоящий я») для GQ зарегистрировалась на Mail.ru, Quora, Reddit, YouTube, а также в Twitter, Instagram, «Википедии» и IMDb.
По задумке шоу, актриса раскрывает свои аккаунты и отвечает на вопросы пользователей.
Лоуренс зарегистрировала почту на Mail.ru через кросс-авторизацию со своей почты на Gmail. Затем она зашла в сервис «Ответы@Mail.ru» и ответила на один вопрос, который специально для нее перевели на английский язык, пишет TJ.
Вопрос пользователя сервиса Кирилла Васильева касался самой актрисы. Пользователь интересовался, говорит ли Лоуренс по-русски. Актриса ответила: «Нет, я этого не делаю».
Ответ Дженнифер Лоуренс был оставлен неделю назад.
До этого пользователь Васильев задавал только один вопрос тремя годами ранее — и он тоже касался «Голодных игр».
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