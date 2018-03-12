Дженнифер Лоуренс открыла почту на Mail.ru и ответила на вопрос пользователя в «Ответах»

PanARMENIAN.Net - Обладательница «Оскара» Дженнифер Лоуренс во время выпуска шоу Actually Me («Настоящий я») для GQ зарегистрировалась на Mail.ru, Quora, Reddit, YouTube, а также в Twitter, Instagram, «Википедии» и IMDb.

По задумке шоу, актриса раскрывает свои аккаунты и отвечает на вопросы пользователей.

Лоуренс зарегистрировала почту на Mail.ru через кросс-авторизацию со своей почты на Gmail. Затем она зашла в сервис «Ответы@Mail.ru» и ответила на один вопрос, который специально для нее перевели на английский язык, пишет TJ.

Вопрос пользователя сервиса Кирилла Васильева касался самой актрисы. Пользователь интересовался, говорит ли Лоуренс по-русски. Актриса ответила: «Нет, я этого не делаю».

Ответ Дженнифер Лоуренс был оставлен неделю назад.

До этого пользователь Васильев задавал только один вопрос тремя годами ранее — и он тоже касался «Голодных игр».