Президент ПСЖ попытается убедить Неймара остаться
12 марта 2018 - 15:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент ПСЖ Нассер аль-Хелайфи обеспокоен ситуацией со слухами о желании форварда Неймара покинуть команду.
Катарец вместе со спортивным директором клуба Антеру Энрике в ближайшее время отправятся в Бразилию, чтобы навестить игрока, восстанавливающегося после операции, и поговорить с ним, пишет Sports.ru со ссылкой на французский канал Telefoot.
Руководители ПСЖ хотят убедить Неймара остаться. Они объяснят ему, что команда будет построена вокруг него, и при формировании состава менеджеры будут опираться на пожелания бразильца.
Ранее сообщалось, что Неймар разочаровался в парижском клубе и намерен вернуться в Испанию.
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