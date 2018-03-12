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Президент ПСЖ попытается убедить Неймара остаться

Президент ПСЖ попытается убедить Неймара остаться
12 марта 2018 - 15:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент ПСЖ Нассер аль-Хелайфи обеспокоен ситуацией со слухами о желании форварда Неймара покинуть команду.

Катарец вместе со спортивным директором клуба Антеру Энрике в ближайшее время отправятся в Бразилию, чтобы навестить игрока, восстанавливающегося после операции, и поговорить с ним, пишет Sports.ru со ссылкой на французский канал Telefoot.

Руководители ПСЖ хотят убедить Неймара остаться. Они объяснят ему, что команда будет построена вокруг него, и при формировании состава менеджеры будут опираться на пожелания бразильца.

Ранее сообщалось, что Неймар разочаровался в парижском клубе и намерен вернуться в Испанию.

Ссылки по теме:
Sports.ru. Президент «ПСЖ» навестит Неймара и попытается убедить его остаться
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