Президент ПСЖ попытается убедить Неймара остаться

PanARMENIAN.Net - Президент ПСЖ Нассер аль-Хелайфи обеспокоен ситуацией со слухами о желании форварда Неймара покинуть команду.

Катарец вместе со спортивным директором клуба Антеру Энрике в ближайшее время отправятся в Бразилию, чтобы навестить игрока, восстанавливающегося после операции, и поговорить с ним, пишет Sports.ru со ссылкой на французский канал Telefoot.

Руководители ПСЖ хотят убедить Неймара остаться. Они объяснят ему, что команда будет построена вокруг него, и при формировании состава менеджеры будут опираться на пожелания бразильца.

Ранее сообщалось, что Неймар разочаровался в парижском клубе и намерен вернуться в Испанию.