В Баку арестовали оппозиционных активистов

PanARMENIAN.Net - Шесть активистов азербайджанской оппозиционной партии Народного фронта (ПНФА) были арестованы в административном порядке накануне митинга оппозиции.

10 марта в Баку состоялся митинг с требованием свободных президентских выборов в Азербайджане.

Они получили по 15-20 суток административного ареста. Члены президиума партии Агыль Магеррамли, член Хатаинского отделения Тахир Агаев, зампред Бинагадинского отделения Ялчин Абдуллаев и активист этого же отделения Хикмет Алиев арестованы на 15 суток. Зампред Хатаинского отделения Фаиг Нагиев и активист Бинагадинского отделения получили по 20 суток, пишет Contact.az.

Как заявил председатель ПНФА Али Керимли на митинге, всего в полицию были вызваны или задержаны до 80 активистов партии.

Накануне митинга в отделения полиции вызывались около 50 активистов партии «Мусават». Об этом сообщил лидер партии Ариф Гаджилы. Кроме того, в полицию вызывались или участковые инспектора приходили домой к 20 активистам NIDA. Об этом сообщил представитель движения Абульфаз Гурбанлы.

Представители оппозиции расценили указанные меры, как давление властей, чтобы снизить массовость митинга.

МBД пока никак не прокомментировало сообщения о давлении на оппозиционеров.