// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Баку арестовали оппозиционных активистов

В Баку арестовали оппозиционных активистов
12 марта 2018 - 17:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Шесть активистов азербайджанской оппозиционной партии Народного фронта (ПНФА) были арестованы в административном порядке накануне митинга оппозиции.

10 марта в Баку состоялся митинг с требованием свободных президентских выборов в Азербайджане.

Они получили по 15-20 суток административного ареста. Члены президиума партии Агыль Магеррамли, член Хатаинского отделения Тахир Агаев, зампред Бинагадинского отделения Ялчин Абдуллаев и активист этого же отделения Хикмет Алиев арестованы на 15 суток. Зампред Хатаинского отделения Фаиг Нагиев и активист Бинагадинского отделения получили по 20 суток, пишет Contact.az.

Как заявил председатель ПНФА Али Керимли на митинге, всего в полицию были вызваны или задержаны до 80 активистов партии.

Накануне митинга в отделения полиции вызывались около 50 активистов партии «Мусават». Об этом сообщил лидер партии Ариф Гаджилы. Кроме того, в полицию вызывались или участковые инспектора приходили домой к 20 активистам NIDA. Об этом сообщил представитель движения Абульфаз Гурбанлы.

Представители оппозиции расценили указанные меры, как давление властей, чтобы снизить массовость митинга.

МBД пока никак не прокомментировало сообщения о давлении на оппозиционеров.

Ссылки по теме:
Contact.az. Оппозиция заявила о давлении на активистов из-за акций протеста
 Самое значимое
Алиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружиеАлиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружие
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Только 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведенияхТолько 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведениях
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Россия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказРоссия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказ
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
В Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человекВ Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человек
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Невзоров ответил на истерию Азербайджана в связи с его заявлением о «сумасшествии» Алиева
Невзоров: Президент Азербайджана - опасный сумасшедший
Жители граничащего с Арменией азербайджанского региона покидают дома из-за отсутствия газа
Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу более 1000 «простых смертных»
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
SIPRI: Армения за 2 года импортировала 6 РСЗО «Смерч» За отчетный период Азербайджан занял 27-е место по объемам импорта вооружения: за два года - на сумму $551 млн
Россия по просьбе Турции ускорит поставку С-400 «Начало выполнения (поставки - ред.) - начало 2020 года», - заявил помощник президента
В сети ресторанов США белые посетители будут платить за обед больше чернокожих Шеф-повар Тунде Вей, уроженец Нигерии, объявил, что в его сети заведений этнической кухни Saartj белые посетители будут платить на 18 долларов больше чернокожих вне зависимости от суммы счета
Турецкие войска подошли к сирийскому Африну на расстояние 1,5 км Отмечается, что войска подошли к Африну с юго-восточного направления на расстояние 1,5 километра, с южного — на 3,5 километра