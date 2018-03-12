В Баку арестовали оппозиционных активистов
12 марта 2018 - 17:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Шесть активистов азербайджанской оппозиционной партии Народного фронта (ПНФА) были арестованы в административном порядке накануне митинга оппозиции.
10 марта в Баку состоялся митинг с требованием свободных президентских выборов в Азербайджане.
Они получили по 15-20 суток административного ареста. Члены президиума партии Агыль Магеррамли, член Хатаинского отделения Тахир Агаев, зампред Бинагадинского отделения Ялчин Абдуллаев и активист этого же отделения Хикмет Алиев арестованы на 15 суток. Зампред Хатаинского отделения Фаиг Нагиев и активист Бинагадинского отделения получили по 20 суток, пишет Contact.az.
Как заявил председатель ПНФА Али Керимли на митинге, всего в полицию были вызваны или задержаны до 80 активистов партии.
Накануне митинга в отделения полиции вызывались около 50 активистов партии «Мусават». Об этом сообщил лидер партии Ариф Гаджилы. Кроме того, в полицию вызывались или участковые инспектора приходили домой к 20 активистам NIDA. Об этом сообщил представитель движения Абульфаз Гурбанлы.
Представители оппозиции расценили указанные меры, как давление властей, чтобы снизить массовость митинга.
МBД пока никак не прокомментировало сообщения о давлении на оппозиционеров.
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