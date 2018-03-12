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Россия по просьбе Турции ускорит поставку С-400

Россия по просьбе Турции ускорит поставку С-400
12 марта 2018 - 16:59 AMT

PanARMENIAN.Net - РФ по просьбе Турции быстрее исполнит контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщил помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин.

«Контракт подписан, он выполняется. Турецкая сторона выражала постоянно желание ускорить его выполнение, здесь мы нашли оптимальный вариант, пошли навстречу с тем, чтобы ускорить выполнение контракта», - сказал Кожин в интервью телеканалу «Россия 24», пишет «Интерфакс».

«Начало выполнения (поставки - ред.) - начало 2020 года», - заявил помощник президента.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. Первые поставки планируется начать в марте 2020 года. Между тем в ноябре 2017 года СМИ со ссылкой на министра обороны Турции Нуреттина Джаникли сообщали, что Россия передаст Турции первую зенитную ракетную систему С-400, приобретенную Анкарой, в 2019 году.

ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Interfax.ru: Россия по просьбе Турции ускорила реализацию контракта на поставку С-400
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