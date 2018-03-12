SIPRI: Армения за 2 года импортировала 6 РСЗО «Смерч»

PanARMENIAN.Net - Армения занимает 54-е место в мире по объему импорта оружия за 2016-2017 годы. Об этом свидетельствуют новые данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно докладу, за 2 года страна импортировала вооружение на сумму $124 млн.

За отчетный период Азербайджан занял 27-е место по объемам импорта вооружения: за два года - на сумму $551 млн.

Согласно докладу, в 2017 году 100% поставок вооружения в Армению пришлось на Россию.В 2016-2017 годах Армения импортировала 6 единиц реактивной системы залпового огня «Смерч», 200 единиц ПЗРК «Верба» и противотанковых ракетных комплексов «Корнет» 9M133.

По состоянию на 2017 год, Азербайджан импортировал из Израиля 4 единицы боевых кораблей OPV-62, 40 единиц БПЛА Orbiter (в том числе произведенные в стране), 215 противотанковых ракет Spike-NLOS.Из Чехии Азербайджан импортировал 10 единиц 122-мм реактивной системы залпового огня RM-70.

Россия поставила в Азербайджан 36 единиц ТОС-1, 40 единиц бронетранспортеров БТР-82А, 800 единиц ПТРК «Хризантема». Из Словакии было импортировано 18 единиц 152-мм самоходной пушки-гаубица «Дана».

Согласно дкладу, мировые продажи оружия с 2013 по 2017 годы выросли на 10%.Пять крупнейших экспортеров военной продукции – США, Россия, Франция, Германия и Китай – обеспечили 74% совокупного мирового объема экспорта вооружений в 2013-2017 годах.