// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

РПЦ раскритиковала раскрывшего тайну Благодатного огня армянского священника

РПЦ раскритиковала раскрывшего тайну Благодатного огня армянского священника
12 марта 2018 - 17:55 AMT

PanARMENIAN.Net - В РПЦ назвали «частными и странными суждениями» опровержение чудесного происхождения Благодатного огня армянским священником Самуилом Агояном, представляющим армянскую патриархию в Иерусалиме.

Заместитель руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал высказывания Агояна неприемлемым нарушением «молитвенного состояния» миллионов православных верующих перед Пасхой, пишет РИА Новости.

Священник Самуил Агоян разругался с представителем коптской церкви по вопросу схождения Благодатного огня. Инцидент произошел в ходе съемки передачи «Хадашот 2» на телеканале Israel Television News Company.Находясь в Кувуклии (часовня, где находится Священное ложе Спасителя — ред.), Агоян заявил, что трижды наблюдал, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в Благодатном огне нет.

«У нас, когда весь православный мир готовится к Пасхе, вызывают большое разочарование попытки скандализировать тему схождения Благодатного огня. Для всего православного мира оно является духовным событием, в котором участвуют многие миллионы верующих. Намерение скомпрометировать эту многовековую традицию неприемлемо и имеет своим косвенным результатом нарушение молитвенного состояния, в котором православные верующие пребывают во время приготовления к светлому празднику Воскресения Христова», — подчеркнул Кипшидзе.

«Ко всему в нашем мире можно отнестись скептически, начать критиковать и находить аргументы против, но вот так выносить в публичную сферу вещи, которые могут смутить миллионы верующих людей, думаю, неправильно и ненужно», — заявил, в свою очередь, пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

Схождение Благодатного огня ежегодно происходит в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где по преданию был после распятия погребен Иисус Христос. Существует множество неподтвержденных версий, описывающих причину сошествия огня, в том числе теория с тайной лампадой. Христиане верят, что пламя загорается само по молитвам патриарха.

Ссылки по теме:
Ria.ru: В РПЦ рассказали о "скандализировании" темы Благодатного огня
 Самое значимое
Алиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружиеАлиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружие
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Только 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведенияхТолько 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведениях
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Россия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказРоссия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказ
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
В Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человекВ Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человек
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Невзоров ответил на истерию Азербайджана в связи с его заявлением о «сумасшествии» Алиева
Невзоров: Президент Азербайджана - опасный сумасшедший
Жители граничащего с Арменией азербайджанского региона покидают дома из-за отсутствия газа
Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу более 1000 «простых смертных»
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
SIPRI: Армения за 2 года импортировала 6 РСЗО «Смерч» За отчетный период Азербайджан занял 27-е место по объемам импорта вооружения: за два года - на сумму $551 млн
В сети ресторанов США белые посетители будут платить за обед больше чернокожих Шеф-повар Тунде Вей, уроженец Нигерии, объявил, что в его сети заведений этнической кухни Saartj белые посетители будут платить на 18 долларов больше чернокожих вне зависимости от суммы счета
В Баку арестовали оппозиционных активистов Они получили по 15-20 суток административного ареста
Турецкие войска подошли к сирийскому Африну на расстояние 1,5 км Отмечается, что войска подошли к Африну с юго-восточного направления на расстояние 1,5 километра, с южного — на 3,5 километра