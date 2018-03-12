РПЦ раскритиковала раскрывшего тайну Благодатного огня армянского священника
12 марта 2018 - 17:55 AMT
PanARMENIAN.Net - В РПЦ назвали «частными и странными суждениями» опровержение чудесного происхождения Благодатного огня армянским священником Самуилом Агояном, представляющим армянскую патриархию в Иерусалиме.
Заместитель руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал высказывания Агояна неприемлемым нарушением «молитвенного состояния» миллионов православных верующих перед Пасхой, пишет РИА Новости.
Священник Самуил Агоян разругался с представителем коптской церкви по вопросу схождения Благодатного огня. Инцидент произошел в ходе съемки передачи «Хадашот 2» на телеканале Israel Television News Company.Находясь в Кувуклии (часовня, где находится Священное ложе Спасителя — ред.), Агоян заявил, что трижды наблюдал, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в Благодатном огне нет.
«У нас, когда весь православный мир готовится к Пасхе, вызывают большое разочарование попытки скандализировать тему схождения Благодатного огня. Для всего православного мира оно является духовным событием, в котором участвуют многие миллионы верующих. Намерение скомпрометировать эту многовековую традицию неприемлемо и имеет своим косвенным результатом нарушение молитвенного состояния, в котором православные верующие пребывают во время приготовления к светлому празднику Воскресения Христова», — подчеркнул Кипшидзе.
«Ко всему в нашем мире можно отнестись скептически, начать критиковать и находить аргументы против, но вот так выносить в публичную сферу вещи, которые могут смутить миллионы верующих людей, думаю, неправильно и ненужно», — заявил, в свою очередь, пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.
Схождение Благодатного огня ежегодно происходит в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где по преданию был после распятия погребен Иисус Христос. Существует множество неподтвержденных версий, описывающих причину сошествия огня, в том числе теория с тайной лампадой. Христиане верят, что пламя загорается само по молитвам патриарха.
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