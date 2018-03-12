Умер основатель модного дома Givenchy Юбер де Живанши
12 марта 2018 - 18:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Во Франции в возрасте 91 года умер основатель модного дома Givenchy Юбер де Живанши.
По словам родственников, модельер скончался еще 10 марта во сне в своем доме, пишет Meduza со ссылкой на Le Monde.
«Вместе с ним уходит один из последних великих свидетелей золотого века французской высокой моды, который сиял в конце Второй мировой войны, а также воплощение привилегированного и утонченного образа жизни», — написал о Живанши модельер Филипп Вене.
Юбер де Живанши родился 21 февраля 1927 года во французском Бове. В 1945 году он поступил в Школу изящных искусств в Париже, а спустя семь лет открыл дом моды своего имени, ставь самым молодым модельером своего времени. Самыми знаменитыми клиентками модного дома Givenchy считаются британская актриса Одри Хепберн и бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди. Для Хепберн, с которой Живанши дружил всю жизнь, модельер создал наряды для фильмов «Сабрина», «Забавная мордашка», «Как украсть миллион», знаменитое черное платье в «Завтраке у Тиффани», а также свои первые духи LʼInterdit. Жаклин Кеннеди появилась в платье от Живанши на похоронах своего мужа Джона Кеннеди.
В 1983 году Юбер де Живанши за заслуги перед Францией был произведен в кавалеры ордена Почетного легиона, а в 1992 году награжден министерством культуры Франции Орденом искусств и литературы.
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