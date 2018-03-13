Тело сирийного убийцы Мэнсона передадут его возможному внуку
13 марта 2018 - 11:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд решил отдать тело умершего в ноябре 2017 года маньяка Чарльза Мэнсона американцу Джейсону Фримену, который назвался внуком серийного убийцы.
Права на получение тела Мэнсона заявляли еще три человека: «сыновья» Майкл Браннер и Мэттью Ленц и назвавшийся другом убийцы Майкл Ченнелс. Фримен рассказал, что планирует кремировать останки своего деда и пригласит на церемонию Браннера и Ченнелса, пишет Lenta.ru со ссылкой на CNN.
Суду еще предстоит решить, кто из предполагаемых наследников получит имущество Мэнсона. Следующее заседание состоится 16 марта.
Чарльз Мэнсон скончался 20 ноября 2017 года. За четыре дня до смерти его перевели из тюрьмы, где он отбывал пожизненное заключение, в больницу. Во время судебных разбирательств о местонахождении тела Мэнсона не сообщалось.
Чарльз Мэнсон был приговорен к смертной казни за убийство в 1969 году в Лос-Анджелесе жены кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тэйт и четырех ее друзей. Преступление он совершил вместе с членами своей коммуны «Семья». Мэнсона также обвинили еще в двух убийствах. После отмены смертной казни в 1972 году маньяка приговорили к пожизненному заключению.
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