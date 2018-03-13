На передовой в Карабахе установлены солнечные панели
13 марта 2018 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - По инициативе благотворительного фонда «Туфенкян» в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) на ряде позиций передовой линии были установлены солнечные панели и батареи для подачи питания техническим оборудованиям. Об этом сообщила помощник исполнительного директора благотворительного фонда «Туфенкян» Медина Ованнисян.
По ее словам, первая партия солнечных панелей была установлена в марте, еще одним этапом планируется установка систем в 2018 году, пишет Artsakhpress.am.
Ованнисян отметила, что целью программы является содействие с Армией обороны Республики Арцах. Программа будет носить продолжительный характер.
«Энергосистемы мобильны, легко перемещаемы и обладают достаточной мощностью», - подчеркнула Ованнисян.
Изготовление солнечных энергосистем благотворительный фонд «Туфенкян» поручил действующей в Армении компании «Арпи Солар».
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