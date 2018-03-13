Биткоину предрекли еще одно сильное падение
13 марта 2018 - 12:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Стоимость биткоина упадет ниже февральских минимумов. Об этом предупредил клиентов инвестбанк Goldman Sachs.
По мнению аналитиков банка, к новому падению приведет очередная распродажа криптовалюты, курс биткоина снизится с 9 тысяч долларов до 7 тысяч, пишет Lenta.ru со ссылкой на Business Insider.
Как полагает менеджер по техническим стратегиям Goldman Sachs Шеба Джафари, велика вероятность, что криптовалюта упадет ниже 5,9 тысячи долларов, до которых она дешевела 6 февраля. В конце февраля Forbes и CoinDesk писали, что биткоин, опустившись до этой отметки, прошел дно стоимости.
Как пишет Colintelegraph, Джафари часто критикует биткоин, в середине 2017-го она предсказывала, что к концу года криптовалюта будет стоить 4 тысячи долларов. В декабре 2017-го биткоин достиг максимальной в истории отметки — почти 20 тысяч долларов, в начале 2018-го все криптовалюты начали резко дешеветь.
К 12:20 (по Еревану) 13 марта курс биткоина составил $9.230, вечером 12 марта он опускался до 8,8 тысячи долларов.
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