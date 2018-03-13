«Стрижи» продемонстрируют фигуры высшего пилотажа в Армении
13 марта 2018 - 12:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Экипажи пилотажной группы «Стрижи» продемонстрируют фигуры высшего пилотажа на самолетах МиГ-29 в Армении в рамках авиационного праздника «Дружба-2018». Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Во время выполнения воздушной программы летчики Воздушно-космических сил выполнят комплекс фигур в составе шести экипажей, а также покажут парный и одиночный пилотаж на строевых самолетах МиГ-29», - рассказали в ведомстве, пишет ТАСС.
Экипажи «Стрижей» отработают перестроение из колонны в пирамиду и ромб, фигуры «петля Нестерова», «Бочка», «Зеркало», «Плотный ромб», «Колокол», «Ухо», «Роспуск» и многие другие.
Авиационный праздник «Дружба-2018» состоится на аэродроме Эребуни 17 марта.
Самое значимое
Неизвестные нарисовали на постаменте композиции свастику
Церковные иерархи протестуют против «систематической кампании против церквей и христианской общины в Святой земле»
Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
WhatsApp в 10 раз увеличил срок удаления сообщений в чате Если ранее воспользоваться функцией «удалить у всех» можно было в течение 420 секунд, то теперь — целых 4096 секунд
DW: Аронян - среди лучших шахматистов мира Победитель будет только один, и именно он встретится за шахматной доской с норвежцем Магнусом Карлсеном
Неймар попросил отца устроить переговоры по переходу в «Реал» Сообщается, что бразилец надеется сменить клуб до старта чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля
Турецкая прокуратура требует пожизненного заключения для пастора из США По версии прокуратуры, Брансон контактировал с имамом FETO Бекиром Базом и получал деньги из-за рубежа, на которые вел подрывную деятельность