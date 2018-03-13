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«Стрижи» продемонстрируют фигуры высшего пилотажа в Армении

«Стрижи» продемонстрируют фигуры высшего пилотажа в Армении
13 марта 2018 - 12:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Экипажи пилотажной группы «Стрижи» продемонстрируют фигуры высшего пилотажа на самолетах МиГ-29 в Армении в рамках авиационного праздника «Дружба-2018». Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Во время выполнения воздушной программы летчики Воздушно-космических сил выполнят комплекс фигур в составе шести экипажей, а также покажут парный и одиночный пилотаж на строевых самолетах МиГ-29», - рассказали в ведомстве, пишет ТАСС.

Экипажи «Стрижей» отработают перестроение из колонны в пирамиду и ромб, фигуры «петля Нестерова», «Бочка», «Зеркало», «Плотный ромб», «Колокол», «Ухо», «Роспуск» и многие другие.

Авиационный праздник «Дружба-2018» состоится на аэродроме Эребуни 17 марта.

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Tass.ru: "Стрижи" примут участие в авиационном празднике "Дружба-2018" в Армении
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