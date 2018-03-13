// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Баку вручил ноту протеста послу США из-за визита президента Карабаха в Вашингтон

Баку вручил ноту протеста послу США из-за визита президента Карабаха в Вашингтон
13 марта 2018 - 13:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Азербайджан вручил ноту протеста послу США в Баку Роберту Секуте из-за визита президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакяна в Вашингтон. Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

«В связи с визитом в США Бако Саакяна… посол США в Азербайджане Роберт Секута вызван в МИД, ему передана нота протеста, направленная министерством иностранных дел Азербайджана Госдепу США», — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

Делегация, возглавляемая президентом Республики Арцах Бако Саакяном, 12 марта прибыла с рабочим визитом в столицу Соединенных Штатов Америки – город Вашингтон.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Азербайджан вручил ноту протеста послу США
 Самое значимое
В Новокузнецке вандалы перепутали армян с евреями и испортили «не тот памятник»В Новокузнецке вандалы перепутали армян с евреями и испортили «не тот памятник»
Неизвестные нарисовали на постаменте композиции свастику
Храм Гроба Господня закрыт в знак протеста на неопределенный срокХрам Гроба Господня закрыт в знак протеста на неопределенный срок
Церковные иерархи протестуют против «систематической кампании против церквей и христианской общины в Святой земле»
Парламент Нидерландов признал Геноцид армянПарламент Нидерландов признал Геноцид армян
Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.
Парламент Нидерландов рассматривает вопрос признания Геноцида армянПарламент Нидерландов рассматривает вопрос признания Геноцида армян
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
«Мир 24» об «армянском Ватикане»: Чем притягателен Эчмиадзин
Белорусский эксперт: Армения смогла предотвратить продажу РСЗО «Полонез» Азербайджану
«Взгляд»: Зачем Алиев создает миф о «древнем и великом Азербайджане»
Серж Танкян поблагодарил Нидерланды за признание Геноцида армян
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
WhatsApp в 10 раз увеличил срок удаления сообщений в чате Если ранее воспользоваться функцией «удалить у всех» можно было в течение 420 секунд, то теперь — целых 4096 секунд
DW: Аронян - среди лучших шахматистов мира Победитель будет только один, и именно он встретится за шахматной доской с норвежцем Магнусом Карлсеном
Неймар попросил отца устроить переговоры по переходу в «Реал» Сообщается, что бразилец надеется сменить клуб до старта чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля
Турецкая прокуратура требует пожизненного заключения для пастора из США По версии прокуратуры, Брансон контактировал с имамом FETO Бекиром Базом и получал деньги из-за рубежа, на которые вел подрывную деятельность