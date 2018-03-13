Баку вручил ноту протеста послу США из-за визита президента Карабаха в Вашингтон
13 марта 2018 - 13:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан вручил ноту протеста послу США в Баку Роберту Секуте из-за визита президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакяна в Вашингтон. Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.
«В связи с визитом в США Бако Саакяна… посол США в Азербайджане Роберт Секута вызван в МИД, ему передана нота протеста, направленная министерством иностранных дел Азербайджана Госдепу США», — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.
Делегация, возглавляемая президентом Республики Арцах Бако Саакяном, 12 марта прибыла с рабочим визитом в столицу Соединенных Штатов Америки – город Вашингтон.
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