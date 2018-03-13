Министр: Грузия получила рекордный приток иностранных инвестиций в 2017 году

PanARMENIAN.Net - В 2017 году в Грузии был зарегистрирован рекорд по объему прямых иностранных инвестиций в стране. Об этом сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии, вице-премьер Дмитрий Кумсишвили.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии «Сакстат», объем прямых иностранных инвестиций в 2017 году составил более 1,861 млрд долларов, что на 16,2% (259,1 млн долларов) больше показателей 2016 года, пишет «Новости-Грузия».

По словам Кумсишвили, до сих пор рекордным оставался показатель 2014 года, когда объем прямых иностранных инвестиций в Грузию составил 1,818 млрд долларов. Данные за 2014 год на 44 миллиона долларов меньше нынешних показателей.

По информации «Сакстата», в четвертом квартале 2017 года объем прямых иностранных инвестиций составил 497,4 миллиона долларов, что на 89,1% (234,3 миллиона долларов) больше, чем за октябрь-декабрь 2016 года.

В 2016 году особый рост прямых иностранных инвестиций был зафиксирован в сфере строительства – 294,6 миллиона долларов, рост 114%. В финансовом секторе в 2017 году объем иностранных инвестиций составил 304,3 миллиона долларов, рост 98%, в секторе энергетики – 188,6 миллиона долларов, рост 61%.

Важный рост был также зафиксирован в сфере недвижимости – объем инвестиций составил 159,8 миллиона долларов, что на 68% больше в сравнении с данными за 2016 год, а также в сфере гостиниц и ресторанов – 90 миллионов долларов на 58% больше.