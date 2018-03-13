Российские сенаторы в Ереване почтили память жертв Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Делегация Комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по международным делам почтила память жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе «Цицернакаберд» в Ереване.

Делегация во главе с главой комитета Константином Косачевым возложила цветы и венки к вечному огню.

После этого российские сенаторы посетили Музей-институт на территории мемориального комплекса, пишет Sputnik-Армения.

В рамках визита Комитет Совфеда РФ по международным делам проведет совместное заседание с Комиссией по внешним отношениям Национального Собрания Армении.