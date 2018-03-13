Российские сенаторы в Ереване почтили память жертв Геноцида армян
13 марта 2018 - 14:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Делегация Комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по международным делам почтила память жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе «Цицернакаберд» в Ереване.
Делегация во главе с главой комитета Константином Косачевым возложила цветы и венки к вечному огню.
После этого российские сенаторы посетили Музей-институт на территории мемориального комплекса, пишет Sputnik-Армения.
В рамках визита Комитет Совфеда РФ по международным делам проведет совместное заседание с Комиссией по внешним отношениям Национального Собрания Армении.
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Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
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