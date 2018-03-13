Вышел тизер нового фильма Соррентино о жизни Берлускони (видео)
13 марта 2018 - 14:16 AMT
PanARMENIAN.Net - В Сети появился тизер нового фильма режиссера Паоло Соррентино, посвященного миллиардеру и экс-премьер-министру Италии Сильвио Берлускони.
Известно, что картина под названием Loro сконцентрируется на частной жизни политика со скандальной репутацией. В фильм среди прочего будут включены сцены секс-вечеринок, проходивших на вилле Берлускони, и история его развода с Вероникой Ларио, пишет Bird in Flight.
Ранее автор картины рассказывал, что постарался избежать однобокой критики образа жизни Берлускони — основной акцент будет сделан на внутренних переживаниях героя.
Главную роль исполнит итальянский актер Тони Сервилло, который ранее работал с Соррентино над картинами «Великая красота» и «Изумительный». Также в фильме снимутся Елена София Риччи, Риккардо Скамарчо и Фабрицио Бентивольо.
Предположительно премьера Loro состоится в рамках Каннского кинофестиваля, который будет проходить во Франции с 8 по 19 мая.
Самое значимое
Победителей назовут 12 марта, а торжественная церемония награждения ECHO Jazz Awards 2018 пройдет 31 мая в в Гамбурге
Он получил 12 баллов как со стороны проекта «К Евровидению», так и со стороны зрителей
Одежду и аксессуары, которые не впишутся в ее новый гардероб, звезда собирается продать в благотворительных целях на eBay совместно с агентством Auction Cause
Согласно источнику, в фильме также появилась жена Мугаляна Изабель Ризачер Мугалян, которая также была в поезде в тот день
Partner news
Последние новости
WhatsApp в 10 раз увеличил срок удаления сообщений в чате Если ранее воспользоваться функцией «удалить у всех» можно было в течение 420 секунд, то теперь — целых 4096 секунд
DW: Аронян - среди лучших шахматистов мира Победитель будет только один, и именно он встретится за шахматной доской с норвежцем Магнусом Карлсеном
Неймар попросил отца устроить переговоры по переходу в «Реал» Сообщается, что бразилец надеется сменить клуб до старта чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля
Турецкая прокуратура требует пожизненного заключения для пастора из США По версии прокуратуры, Брансон контактировал с имамом FETO Бекиром Базом и получал деньги из-за рубежа, на которые вел подрывную деятельность