Вышел тизер нового фильма Соррентино о жизни Берлускони

PanARMENIAN.Net - В Сети появился тизер нового фильма режиссера Паоло Соррентино, посвященного миллиардеру и экс-премьер-министру Италии Сильвио Берлускони.

Известно, что картина под названием Loro сконцентрируется на частной жизни политика со скандальной репутацией. В фильм среди прочего будут включены сцены секс-вечеринок, проходивших на вилле Берлускони, и история его развода с Вероникой Ларио, пишет Bird in Flight.

Ранее автор картины рассказывал, что постарался избежать однобокой критики образа жизни Берлускони — основной акцент будет сделан на внутренних переживаниях героя.

Главную роль исполнит итальянский актер Тони Сервилло, который ранее работал с Соррентино над картинами «Великая красота» и «Изумительный». Также в фильме снимутся Елена София Риччи, Риккардо Скамарчо и Фабрицио Бентивольо.

Предположительно премьера Loro состоится в рамках Каннского кинофестиваля, который будет проходить во Франции с 8 по 19 мая.