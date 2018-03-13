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В Китае ведущая прогноза погоды уже 22 года не меняется внешне (видео)

В Китае ведущая прогноза погоды уже 22 года не меняется внешне
 13 марта 2018 - 15:53 AMT

PanARMENIAN.Net - В Китае ведущая прогноза погоды внешне не меняется уже 22 года. Пользователи соцсетей заподозрили китайский телеканал CCTV в том, что он отснял всевозможные варианты выпусков прогноза погода еще в 1996 году и с тех пор просто транслирует наиболее подходящий.

Ведущую зовут Ян Дан и ей 44 года, хотя, глядя на нее, и не скажешь. Тем не менее она уже 22 года работает на национальном телеканале Китая CCTV, пишет Life.ru.

Видео с Ян Дан, где она в очередной раз рассказывает о погоде, стало вирусным в соцсетях. В нем рассказывается о том, что эта женщина рассказывает о погоде уже 22 года и внешне никак не меняется. Впервые она появилась на экранах еще в 1996 году, когда группа Spice Girls была на пике популярности, а самым популярным телефоном в мире был аппарат фирмы Nokia.

Само видео было призвано сыграть роль поздравительной открытки — таким образом авторы хотели отметить Международный женский день.

Ян Дан прозвали нестареющей богиней, и вокруг ее персоны продолжаются бурные дискуссии — люди мечтают узнать ее тайну. Некоторые даже предполагают, что это какой-то заговор и все метеорологические отчеты были сняты за один раз 22 года назад.

Ссылки по теме:
Life.ru: В Китае ведущая прогноза погоды внешне не меняется уже 22 года
The Indian Express. Chinese weather forecaster woman, hosting the show for 22 years, has amazed viewers with her youthfulness
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