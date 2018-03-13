В Китае ведущая прогноза погоды уже 22 года не меняется внешне (видео)
13 марта 2018 - 15:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В Китае ведущая прогноза погоды внешне не меняется уже 22 года. Пользователи соцсетей заподозрили китайский телеканал CCTV в том, что он отснял всевозможные варианты выпусков прогноза погода еще в 1996 году и с тех пор просто транслирует наиболее подходящий.
Ведущую зовут Ян Дан и ей 44 года, хотя, глядя на нее, и не скажешь. Тем не менее она уже 22 года работает на национальном телеканале Китая CCTV, пишет Life.ru.
Видео с Ян Дан, где она в очередной раз рассказывает о погоде, стало вирусным в соцсетях. В нем рассказывается о том, что эта женщина рассказывает о погоде уже 22 года и внешне никак не меняется. Впервые она появилась на экранах еще в 1996 году, когда группа Spice Girls была на пике популярности, а самым популярным телефоном в мире был аппарат фирмы Nokia.
Само видео было призвано сыграть роль поздравительной открытки — таким образом авторы хотели отметить Международный женский день.
Ян Дан прозвали нестареющей богиней, и вокруг ее персоны продолжаются бурные дискуссии — люди мечтают узнать ее тайну. Некоторые даже предполагают, что это какой-то заговор и все метеорологические отчеты были сняты за один раз 22 года назад.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
WhatsApp в 10 раз увеличил срок удаления сообщений в чате Если ранее воспользоваться функцией «удалить у всех» можно было в течение 420 секунд, то теперь — целых 4096 секунд
DW: Аронян - среди лучших шахматистов мира Победитель будет только один, и именно он встретится за шахматной доской с норвежцем Магнусом Карлсеном
Неймар попросил отца устроить переговоры по переходу в «Реал» Сообщается, что бразилец надеется сменить клуб до старта чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля
Трамп продлил санкции против Ирана Распоряжение Трампа не касается санкций, снятых с Ирана ранее в рамках «ядерной сделки»