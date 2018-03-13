Чавушоглу: Отношения между США и Турцией находятся в точке разрыва
13 марта 2018 - 16:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Отношения между США и Турцией находятся в точке разрыва. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
«Народ Турции очень негативно относится к США, потому что они не держат свое слово, постоянно врут. Отношения между нашими странами находятся в точке разрыва. И для того, чтобы этого окончательно не произошло, были созданы в феврале рабочие группы. И мы поставили условие: если вы опять не будете соблюдать ни одно свое слово, то мы не будем больше терпеть», — сказал Чавушоглу на встречами со студентами МГИМО, пишет РИА Новости.
По словам главы МИД Турции, это касается в том числе вопроса поставок США оружия курдским формированиям в Сирии.
Ранее стало известно, что Турция и США будут обеспечивать безопасность в сирийском городе Манбидж после того, как его покинут курдские отряды «Сил народной самообороны» (СНС).
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