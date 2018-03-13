СМИ: В «Арсенале» Мхитарян доказал, что в МЮ его использовали неправильно
13 марта 2018 - 17:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер нашел способ наилучшим образом использовать потенциал армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.
В составе лондонского клуба Мхитарян доказал, что в «Манчестер Юнайтед» его использовали неверно, пишет Talk Sport.
«Армянский футболист находился в тени в составе «Манчестер Юнайтед», а главный требер клуба Жозе Моуринью, казалось, не имеет желания помочь Мхитаряну обрести свою лучшую спортивную форму»,- пишет издание.
Отмечается, что Венгер всего после 2 месяцев ухода Мхитаряна из МЮ смог сделать то, что не удалось португальцу - эффективно использовать потенциал армянина.
Матч «Арсенал» - «Уотфорд» состоялся 11 марта и завершился со счетом 3:0. Во втором тайме, на 59-й минуте, Мхитарян сделал голевую передачу, а на 77-й минуте забил мяч в ворота соперника. В результате Мхитарян был признан лучшим футболистом матча 30-го тура АПЛ между лондонским клубом и «Уотфордом».
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