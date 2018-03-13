Трамп продлил санкции против Ирана
13 марта 2018 - 16:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против Ирана. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
«Действия и политика правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержку терроризма в мире и нарушение прав человека, продолжают представлять необычайную для угрозу национальной безопасности, внешней политики и экономики США», — говорится в заявлении, пишет «Дождь».
Распоряжение Трампа не касается санкций, снятых с Ирана ранее в рамках «ядерной сделки». Президент США отметил, что в силе остаются лишь ограничения, «не связанные с ядерным оружием Ирана».
В январе Трамп заявил, что согласен продлить срок действия соглашения по ядерному оружию Ирана на 4 месяца и что за этот срок оно должно быть пересмотрено. Президент отмечал, что в следующий раз, если условия сделки не будут изменены, выйдет из нее и восстановит полный санкционный режим в отношении Тегерана.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя эти слова, назвал их «отчаянной попыткой подорвать устоявшееся многостороннее соглашение».
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
WhatsApp в 10 раз увеличил срок удаления сообщений в чате Если ранее воспользоваться функцией «удалить у всех» можно было в течение 420 секунд, то теперь — целых 4096 секунд
DW: Аронян - среди лучших шахматистов мира Победитель будет только один, и именно он встретится за шахматной доской с норвежцем Магнусом Карлсеном
Неймар попросил отца устроить переговоры по переходу в «Реал» Сообщается, что бразилец надеется сменить клуб до старта чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля
СМИ: В «Арсенале» Мхитарян доказал, что в МЮ его использовали неправильно Армянский футболист находился в тени в составе «Манчестер Юнайтед», а главный требер клуба Жозе Моуринью, казалось, не имеет желания помочь Мхитаряну обрести свою лучшую спортивную форму