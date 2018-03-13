Трамп продлил санкции против Ирана

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против Ирана. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Действия и политика правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержку терроризма в мире и нарушение прав человека, продолжают представлять необычайную для угрозу национальной безопасности, внешней политики и экономики США», — говорится в заявлении, пишет «Дождь».

Распоряжение Трампа не касается санкций, снятых с Ирана ранее в рамках «ядерной сделки». Президент США отметил, что в силе остаются лишь ограничения, «не связанные с ядерным оружием Ирана».

В январе Трамп заявил, что согласен продлить срок действия соглашения по ядерному оружию Ирана на 4 месяца и что за этот срок оно должно быть пересмотрено. Президент отмечал, что в следующий раз, если условия сделки не будут изменены, выйдет из нее и восстановит полный санкционный режим в отношении Тегерана.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя эти слова, назвал их «отчаянной попыткой подорвать устоявшееся многостороннее соглашение».