В Таджикистане госслужащих обязали делать зарядку по утрам
13 марта 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудников всех государственных ведомств, учреждений и организаций в Таджикистане обязали по субботам участвовать в утренней зарядке. Об этом сообщил журналистам глава Комитета по делам молодежи и спорта страны Ахтам Абдуллозода.
«Исполнительный аппарат президента Таджикистана утвердил план мероприятий, согласно которому утренняя зарядка будет проводиться каждую субботу до конца года во всех городах и районах страны», — сказал он.
По его словам, инициатор субботней зарядки — исполнительный аппарат президента Таджикистана, пишет Sputnik Таджикистан.
С января 2017 года зарядкой, кроссом и плаванием два раза в неделю занимаются все сотрудники МВД Таджикистана. Заниматься спортом их обязал глава министерства Рамазон Рахимзода, чтобы они привели себя в хорошую физическую форму и избавились от лишнего веса.
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