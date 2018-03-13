В Таджикистане госслужащих обязали делать зарядку по утрам

PanARMENIAN.Net - Сотрудников всех государственных ведомств, учреждений и организаций в Таджикистане обязали по субботам участвовать в утренней зарядке. Об этом сообщил журналистам глава Комитета по делам молодежи и спорта страны Ахтам Абдуллозода.

«Исполнительный аппарат президента Таджикистана утвердил план мероприятий, согласно которому утренняя зарядка будет проводиться каждую субботу до конца года во всех городах и районах страны», — сказал он.

По его словам, инициатор субботней зарядки — исполнительный аппарат президента Таджикистана, пишет Sputnik Таджикистан.

С января 2017 года зарядкой, кроссом и плаванием два раза в неделю занимаются все сотрудники МВД Таджикистана. Заниматься спортом их обязал глава министерства Рамазон Рахимзода, чтобы они привели себя в хорошую физическую форму и избавились от лишнего веса.