Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США, заменив его директором ЦРУ

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и назначил на его должность директора ЦРУ Майка Помпео.

«Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу!»— написал Трамп в Twitter.

ЦРУ возглавила Джина Хаспел, которая ранее была заместителем директора службы. Она станет первой женщиной на этом посту в истории США. Трамп отметил, что Помпео и Хаспел работали вместе дольше года и за это время между ними сложилось большое взаимное уважение, пишет «Дождь» со ссылкой на The Washington Post.

Издание отмечает, что перестановки в сфере управления национальной безопасности произошли на фоне переговоров США с Северной Кореей.

Тиллерсон занимал пост госсекретаря США с февраля 2017 года. До этого он руководил нефтяной компанией Exxon Mobil. Помпео был назначен директором ЦРУ в январе 2017 года, также после прихода Трампа на пост президента.

Трамп попросил Тиллерсона уйти в отставку 9 марта, так что госсекретарю пришлось сократить поездку по странам Африки в понедельник 12 марта, чтобы вернуться в Вашингтон, писала the Washington Post незадолго до официального объявления до смены госсекретаря.