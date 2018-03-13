Турецкая прокуратура требует пожизненного заключения для пастора из США
13 марта 2018 - 17:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкая прокуратура потребовала приговорить американского пастора Эндрю Брансона к пожизненному заключению за связь с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).
По версии прокуратуры, Брансон контактировал с имамом FETO Бекиром Базом и получал деньги из-за рубежа, на которые вел подрывную деятельность, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.
Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции.
В Турции после мятежа были арестованы около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих. Среди задержанных оказался евангелический пастор Брансон, который удерживается властями Турции с октября 2016 года. В мае 2017 года президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил освободить Брансона, а в сентябре Эрдоган предложил США выдать Гюлена в обмен на Брансона.
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