DW: Аронян - среди лучших шахматистов мира
13 марта 2018 - 18:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Восемь лучших шахматистов мира участвуют в проходящем в Берлине с 10 по 28 марта турнире, на котором определится будущий соперник нынешнего чемпиона мира по шахматам. Победитель будет только один, и именно он встретится за шахматной доской с норвежцем Магнусом Карлсеном.
Издание Deutsche Welle рассказало о 9 лучших шахматистах мира, в числе которых - армянский гроссмейстер Левон Аронян.
«Армянский гроссмейстер является победителем множества престижных международных турниров. В 2017 году на супертурнире Grenke Chess Classic в немецком Баден-Бадене Левон Аронян занял первое место, оставив позади себя Магнуса Карлсена. Также в прошлом году он выиграл у Карлсена на турнире в норвежском Ставангере»,- пишет издание.
Помимо Ароняна, в список лучших шахматистов вошли Магнус Карлсен, Фабиано Каруана,Александр Грищук, Сергей Карякин, Владимир Крамник, Дин Лижэнь, Уэсли Со, Шахрияр Мамедьяров.
С 9 по 28 ноября 2018 года в Лондоне действующий чемпион и берлинский победитель разыграют 12 партий за чемпионский титул.
Самое значимое
Результаты второго тура: Александр Грищук – Уэсли Со 1:0, Шахрияр Мамедъяров – Аронян, Дин Лижэнь – Фабиано Каруана, Владимир Крамник – Сергей Карякин – ничьи
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