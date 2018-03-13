DW: Аронян - среди лучших шахматистов мира

PanARMENIAN.Net - Восемь лучших шахматистов мира участвуют в проходящем в Берлине с 10 по 28 марта турнире, на котором определится будущий соперник нынешнего чемпиона мира по шахматам. Победитель будет только один, и именно он встретится за шахматной доской с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Издание Deutsche Welle рассказало о 9 лучших шахматистах мира, в числе которых - армянский гроссмейстер Левон Аронян.

«Армянский гроссмейстер является победителем множества престижных международных турниров. В 2017 году на супертурнире Grenke Chess Classic в немецком Баден-Бадене Левон Аронян занял первое место, оставив позади себя Магнуса Карлсена. Также в прошлом году он выиграл у Карлсена на турнире в норвежском Ставангере»,- пишет издание.

Помимо Ароняна, в список лучших шахматистов вошли Магнус Карлсен, Фабиано Каруана,Александр Грищук, Сергей Карякин, Владимир Крамник, Дин Лижэнь, Уэсли Со, Шахрияр Мамедьяров.

С 9 по 28 ноября 2018 года в Лондоне действующий чемпион и берлинский победитель разыграют 12 партий за чемпионский титул.