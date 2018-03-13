WhatsApp в 10 раз увеличил срок удаления сообщений в чате
13 марта 2018 - 19:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Команда популярного мессенджера WhatsApp увеличила почти в десять раз лимит по времени, когда пользователи могут удалять свои сообщения не только у себя на устройстве, но и у других участников переписки.
Если ранее воспользоваться функцией «удалить у всех» можно было в течение 420 секунд, то теперь — целых 4096 секунд. То есть, «время на передумать и взять свои слова обратно» выросло с 7 минут до 1 часа, 8 минут и 16 секунд, пишет Ferra.ru.
Новый лимит заработал около недели назад в WhatsApp для Android, а теперь аналогичное послабление внедряется и для пользователей устройств на базе iOS и Windows Phone.
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