WhatsApp в 10 раз увеличил срок удаления сообщений в чате

PanARMENIAN.Net - Команда популярного мессенджера WhatsApp увеличила почти в десять раз лимит по времени, когда пользователи могут удалять свои сообщения не только у себя на устройстве, но и у других участников переписки.

Если ранее воспользоваться функцией «удалить у всех» можно было в течение 420 секунд, то теперь — целых 4096 секунд. То есть, «время на передумать и взять свои слова обратно» выросло с 7 минут до 1 часа, 8 минут и 16 секунд, пишет Ferra.ru.

Новый лимит заработал около недели назад в WhatsApp для Android, а теперь аналогичное послабление внедряется и для пользователей устройств на базе iOS и Windows Phone.