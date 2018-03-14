Кэмерон Диас завершила кинокарьеру
14 марта 2018 - 10:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Голливудская актриса Кэмерон Диас ушла из кино. Об этом рассказала ее коллега по профессии и близкая подруга Сэльма Блэр.
«Мы с Кэмерон обедали на днях и вспоминали, как снимались вместе в «Милашке». Я бы с удовольствием сыграла и в сиквеле, но Диас ушла из кино. Она так и говорит: «Я с кино закончила», — рассказала Блэр о диалоге с Диас, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Metro.
Блэр добавила, что понимает подругу, которая не нуждается в работе, чтобы зарабатывать на жизнь. По ее словам, Диас, которая замужем за участником поп-панк группы The Good Charlotte Бенджи Мэдденом, счастлива и прекрасно проводит время.
Последним появлением Диас на большом экране был мюзикл «Энни», вышедший в прокат в 2014 году. Актриса известна ролями в таких картинах, как «Маска», «Все без ума от Мэри», «Ангелы Чарли», «Банды Нью-Йорка», «Быть Джоном Малковичем» и «Рыцарь дня». Диас также озвучила принцессу Фиону в мультфраншизе «Шрек».
«Милашка», в которой сыграли главные роли Диас и Блэр, вышла в 2002 году. Сэльма Блэр также появлялась во франшизе «Хеллбой», фильмах «Блондинка в законе», «Туман» и «Сделка», сериалах «Веб-терапия», «Портландия» и «Американская история преступлений».
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