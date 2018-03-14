Создатели «Игры престолов» сообщили о предстоящей гибели многих персонажей сериала
14 марта 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Создатели культового сериала «Игра престолов» сообщили, что в заключительном сезоне шоу погибнут многие полюбившиеся зрителям герои.
Команда, работающая над съемками сериала, пообещала, что последний сезон не разочарует поклонников, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Variety.
«Это был очень важный период в нашей жизни и карьере. Актеры были поражены не только тем, что их герои умрут, но и тем, как встретят свою смерть», — заявила старший вице-президент HBO Франческа Орси. Она рассказала, что после того, как члены съемочной группы дочитали сценарий, они аплодировали около 20 минут, при этом у всех на глазах были слезы.
Выход заключительного сезона «Игры престолов» запланирован на 2019 год.
Телесериал снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Действие саги разворачивается на двух вымышленных континентах, где несколько аристократических родов борются за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.
«Игра престолов» получила всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Сериал стал одним из самых популярных в истории, на его счету 38 престижных премий «Эмми».
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