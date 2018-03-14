ОБСЕ проведет плановый мониторинг в Карабахе
14 марта 2018 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - 15 марта, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, юго-восточнее населенного пункта Куропаткино Мартунинского района.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Геннадие Петрика (Молдова), а также сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
7 марта, согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, в южном направлении Гадрутского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
Самое значимое
Неизвестные нарисовали на постаменте композиции свастику
Церковные иерархи протестуют против «систематической кампании против церквей и христианской общины в Святой земле»
Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Сюжет
Последние новости
Венгер: Мхитарян очень быстро адаптируется Как отмечает издание, армянский футболист провел 18 сложных месяцев в «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью
Тереза Мэй: Британия вышлет 23 российских дипломата Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля с высокой степенью вероятности причастна Москва, и потребовала от нее объяснений
МИД Турции: У Москвы и Анкары есть некоторые противоречия Министр отметил необходимость продолжать сотрудничество в противодействии терроризму
Авиакомпания Red Wings откроет рейс Москва-Ереван Полеты будут осуществляться из московского аэропорта «Домодедово»