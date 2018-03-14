В американском Глендейле появится улица Арцаха

PanARMENIAN.Net - Часть одной из авеню американского города Глендейл будет переименована в честь Арцаха. Об этом говорится на странице Армянского национального комитета Америки (ANCA).

Соответствующее решение единогласно принял городской совет Глендейла.

«Городской совет Глендейла принял решение переименовать участок Мэриленд-авеню между улицами Уилсона и Гарварда в улицу Арцаха в честь Республики Арцах», — говорится в сообщении ANCA.

Ранее стало известно, что часть 210-й улицы в районе Бэйсайд в Нью-Йорке будет символически названа «Дорогой Армении».