В американском Глендейле появится улица Арцаха
14 марта 2018 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Часть одной из авеню американского города Глендейл будет переименована в честь Арцаха. Об этом говорится на странице Армянского национального комитета Америки (ANCA).
Соответствующее решение единогласно принял городской совет Глендейла.
«Городской совет Глендейла принял решение переименовать участок Мэриленд-авеню между улицами Уилсона и Гарварда в улицу Арцаха в честь Республики Арцах», — говорится в сообщении ANCA.
Ранее стало известно, что часть 210-й улицы в районе Бэйсайд в Нью-Йорке будет символически названа «Дорогой Армении».
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