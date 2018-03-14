Косачев: РФ не будет поставлять вооружение Азербайджану в тех же объемах, что и до 2016 года

PanARMENIAN.Net - Поставки российского оружия Азербайджану были осуществлены в рамках договоренностей, достигнутых до апрельской войны 2016 года в Карабахе. Об этом заявил 14 марта на пресс-конференции в Ереване председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он ответил на вопрос журналистов о том, почему РФ обвиняет США в поставке оружия в Украину, отмечая, что нельзя поставлять вооружение конфликтующим странам, в то время как сама Россия с 2011 года продала Азербайджану оружие на сумму в 5 млрд долларов.

«Я хотел бы подчеркнуть, что речь в таких случаях идет о вооруженных конфликтах, находящихся в горячей фазе, в частности, как ситуация на востоке Украины, где стреляет оружие. К счастью, карабахский конфликт в такой фазе не находится. Мы все понимаем, что ситуация взрывоопасная, и события апреля 2016 года – еще одно трагичное подтверждение тому», – сказал Косачев, пишетAysor.am.

«Сейчас Россия выполняет те контракты, которые были заключены до апреля 2016 года, и мы обязаны это делать, в соответствии с положениями этих контрактов. Но эта ситуация, которая существовала до того момента, и по имеющейся у меня информации, она в дальнейшем воспроизводиться не будет в существующих масштабах. Безусловно, мы реагируем на ту ситуацию, которая случилась в апреле 2016 года. В этом нет никаких сомнений», – подчеркнул Косачев.

Ранее Алиев заявил, что Россия и Азербайджан обсуждают детали новых контрактов по военно-техническому сотрудничеству. «Это процесс, который постоянно находится у нас в зоне внимания. Сейчас идут переговоры», - сказал он.

Азербайджан с 2000-х годов активно закупал оружие в России, однако наиболее крупный пакет контрактов был подписан в начале 2010-х годов и оценивался не менее чем в 4 млрд долларов. По нему Баку получил около 100 танков Т-90С, 100 БМП-3, 18 САУ 2С19М1 «Мста-С», 18 САУ 2С31 «Вена», 18 РСЗО 9А52 «Смерч» и 18 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», 10 боевых машин самоходного противотанкового комплекса «Хризантема-С», а также 300 ПЗРК «Игла-С» с боекомплектом 1500 ракет и большой комплект инженерно-саперной техники.

Кроме того, Азербаджану были переданы два дивизиона дальнобойной зенитной ракетной системы С-300ПМУ-2 «Фаворит». ВВС получили 60 транспортных вертолетов Ми-17 и 24 ударных вертолета Ми-35М.