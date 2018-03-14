Меркель в 4-й раз избрана канцлером Германии
14 марта 2018 - 13:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Ангела Меркель избрана 14 марта парламентом Германии на пост федерального канцлера ФРГ на четвертый срок подряд. Кандидатуру председателя Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали 364 депутата бундестага. «Против» проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.
В этот же день Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении на пост канцлера. Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами бундестага и членами бундесрата. Вслед за этим грамоты о назначении от президента получат члены кабинета министров, которые потом также принесут присягу. Во второй половине дня состоится первое заседание правительства, пишет Deutsche Welle.
На этом самый длинный в истории ФРГ процесс формирования нового правительства, длившийся 171 день, завершится. В кабинет министров вошли представители Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Выборы в бундестаг ФРГ состоялись 24 сентября 2017 года. По их итогам блок ХДС/ХСС получил 33% голосов, СДПГ - 20,5%, Левая партия - 9,2%, «Союз-90/Зеленые» - 8,9%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,7%, правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) - 12,6%.
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