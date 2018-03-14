Делегация Минобороны Армении отправилась в Китай

PanARMENIAN.Net - Представители министерства обороны Армении 13 марта с ознакомительным визитом отправились в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Армянская делегация посетила центр миротворческих миссий ООН.

Соглашение о предоставлении Армении помощи в размере 10 миллионов юаней (около 1,5 миллионов долларов) было подписано в сентябре 2017 года в Пекине в рамках официального визита в Китай министра обороны Армении Вигена Саркисяна.

Подписанию соглашения предшествовали переговоры глав оборонных ведомств двух стран Вигена Саркисяна и Чань Ваньцюаня.