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Делегация Минобороны Армении отправилась в Китай

Делегация Минобороны Армении отправилась в Китай
14 марта 2018 - 15:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Представители министерства обороны Армении 13 марта с ознакомительным визитом отправились в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Армянская делегация посетила центр миротворческих миссий ООН.

Соглашение о предоставлении Армении помощи в размере 10 миллионов юаней (около 1,5 миллионов долларов) было подписано в сентябре 2017 года в Пекине в рамках официального визита в Китай министра обороны Армении Вигена Саркисяна.

Подписанию соглашения предшествовали переговоры глав оборонных ведомств двух стран Вигена Саркисяна и Чань Ваньцюаня.

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