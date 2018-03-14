Исследование: К 2080 году исчезнут 50% видов растений и животных в ряде регионов

PanARMENIAN.Net - Глобальное потепление серьезно угрожает существованию половины всех видов растений и животных в регионах планеты с особенно разнообразной флорой и фауной. Если выбросы парниковых газов в атмосферу останутся на нынешнем уровне, к 2080 году могут исчезнуть 50 процентов видов растений и животных, в частности, на Байкале и в бассейне Амазонки. Об этом сообщает 14 марта немецкая газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung, ссылаясь на имеющиеся в ее распоряжении результаты исследования, проведенного по заказу Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Под угрозой исчезновения в ряде регионов находятся саванные слоны и большие панды, а также десятки тысяч растений, насекомых и других живых организмов, которые составляют основу жизни на планете, заявил в интервью изданию директор по защите природы германского отделения WWF Кристоф Хайнрих, пишет Deutsche Welle.

Исследование было проведено британским Университетом Восточной Англии и австралийским Университетом имени Джеймса Кука. Ученые изучили влияние климатических условий на 80 тысяч видов растений и животных в 33 регионах планеты, характеризующихся уникальной и разнообразной флорой и фауной. Среди них, помимо Байкала и Амазонки, - пустыня Намибии, Гималаи, Мадагаскар и юг Чили.

При этом за основу была взята гипотеза о том, что потепление климата составит 4,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. Если предположить, что этот показатель удастся удержать на уровне двух градусов, как это заложено в Парижском соглашении по климату, то риск вымирания растений и животных все еще будет очень высоким. В этом случае под угрозой исчезновения будет находиться около 25 процентов видов растений и животных в исследованных регионах, заявили ученые.