Гарегин II освятит армянскую церковь в Днепре
14 марта 2018 - 14:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Католикос всех армян Гарегин II освятит армянскую церковь Святого Григора Лусаворича в Днепре, а также примет участие в ряде знаковых мероприятий армянской диаспоры страны. Об этом сообщили в Украинской епархии ААЦ.
16 марта Гарегин II посетит квартальную конференцию Союза армян Украины, , пишет AnalitikaUA.net.
Также Католикос проведет чин освящения фундамента возводящегося в столице Украины армянского кафедрального собора. В церемонии примут участие глава Украинской епархии Армянской Апостольской церкви епископ Маркос Оганесян, председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян, Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Украине Андраник Манукян, главы региональных армянских общин, входящих в состав САУ, представители духовенства.
В Днепре 17 марта состоится торжественная церемония освящения и открытия Армянской Апостольской церкви Святого Григора Лусаворича. Строящийся в Киеве собор будет одним из самых больших армянских храмов Европы.
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