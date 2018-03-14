Рубен Варданян возглавит экспертное жюри премии «Деловая книга года в России»

PanARMENIAN.Net - Список из 10 претендентов на победу в конкурсе PwC «Деловая книга года в России», отобранных по итогам интернет-голосования на площадке CrowdSpace, передан экспертному жюри.

На соискание премии выдвигаются произведения, изданные на русском языке в год, предшествующий проведению премии, и авторские переводы произведений, изданных за рубежом не ранее чем за два года до их издания на русском языке в России.

Экспертное жюри конкурса, которое определит три лучшие книги в каждой из номинаций, возглавляет предприниматель и филантроп армянского происхождения Рубен Варданян, пишет «Интерфакс».

В отборе лучших книг в этом году приняли участие около 9.000 человек против примерно 6000 в 2017 г., всего участниками голосования было выдвинуто более 60 претендентов на победу в номинациях «Лучшая книга российского автора» и «Лучшая книга зарубежного автора», говорится в сообщении PwC.

В номинации «Лучшая книга российского автора» в шор-лист вошли: «Разгневанный клиент, я люблю тебя» (Виталий Антощенко); «Жажда» (Игорь Рыбаков); «27 книг успешного руководителя» (Станислав Логунов); «Дожим клиента» (Владимир Якуба); «Анти-титаник» (Ярослав Глазунов).

В номинация «Лучшая книга зарубежного автора»: «Цифровая трансформация» (Дэвид Роджерс); «Код экстраординарности» (Вишен Лакьяни); «Alibaba. История мирового восхождения от первого лица» (Дункан Кларк); «Бережливые инновации» (Нави Раджу, Джайдип Прабху); «Huawei: лидерство, корпоративная культура, открытость» (Тянь Тао, Давид де Кремер, У Чуньбо).

Церемония награждения победителей конкурса «Деловая книга года в России» пройдет в дни Петербургского международного экономического форума.